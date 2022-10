Roomies teaser | Film Fest Gent 2022

Regisseurs Kato De Boeck en Flo Van Deuren leerden elkaar kennen in de filmopleiding aan het RITCS in Brussel. Tijdens hun studies waren ze naast beste vriendinnen ook huisgenoten. Niet gek dus dat De Boeck en Van Deuren na hun eigen gelauwerde afstudeerfilms – respectievelijk 'Provence' en 'Bamboe' – samen 'Echo' draaiden, een kortfilm voor de VRT-reeks 'Lockdown'.



Nog minder gek is dat ze hun tijd als huisgenoten nu als inspiratie gebruiken voor Roomies, een coming-out-of-agereeks die later op Eén te zien zal zijn. In deze fictieserie gaan Bibi en Ama, twee lesbische vriendinnen van begin twintig, samenwonen in een appartement in Brussel, in de hoop een betere versie van zichzelf te worden. Elk op hun eigen manier, maar onder hetzelfde dak, komen ze tot een paar nieuwe inzichten.