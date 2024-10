Midas Man | Trailer | Film Fest Gent 2024

Hij werd de vijfde Beatle genoemd en zelfs dat is te weinig eer. Brian Epstein was de even briljante als tragische manager van The Beatles. Op visionaire wijze promootte hij de groep, een taak die in de jaren '60 minstens even belangrijk was als het maken van de muziek. Niets werd aan het toeval overgelaten. Maar achter het masker van succesvolle manager die alles onder controle had, school een eenzame man die worstelde met innerlijke demonen. Mede, zij het niet alleen, veroorzaakt door diens homoseksualiteit die hij toen in het Verenigd Koninkrijk niet openlijk kon tonen. Midas Man is een biopic die de controverse niet uit de weg gaat. De film schildert een rauw en eerlijk portret van Epsteins opgang die eindigde met zijn vroegtijdig overlijden in 1967. De film biedt ook een blik op de swinging sixties in Londen met de Fab Four als centrale ankerpunt. Verplichte kost voor iedereen die wel eens een liedje van The Beatles neuriet.