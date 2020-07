Podcast: Uit de PodKast

Studente journalistiek Marie Van Uytvanck (21) heeft voor haar bachelorproef een podcast-reeks gemaakt over haar coming-out. In vijf korte afleveringen heeft ze het over de weg die ze de afgelopen zeven jaar heeft afgelegd.

"Vorig jaar hield ik een enquête over het geestelijke welzijn bij jongeren. 'Waarom kan je jezelf niet zijn' vroeg ik" zo zegt Marie in de eerste aflevering. Eén antwoord van een zestienjarige biseksuele jongen bleef haar bij en ze besefte dat ze in een gelijkaardige situatie zat. "Ik voelde de adrenaline door mijn aders gieren en voelde me mega-machteloos. Ik voelde herkenbaarheid. Herkenbaarheid omdat ik weet wat het is om schrik te hebben om wat anderen denken dat het je eigen geluk in de weg staat."

In de vijf korte afleveringen spreekt ze met verschillende mensen waarnaar ze de afgelopen jaren opkeek en die haar inspireerden om haar verhaal te vertellen en natuurlijk haar vriendinnen en jongere zus.