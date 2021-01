Gaylive Podcast: Samuel de Schepper

Samuel Dali De Schepper ontdekte al vrij snel dat hij in het verkeerde lichaam geboren was en worstelde daar jarenlang mee. Pas op zijn veertigste neemt hij de beslissing om een operatie te ondergaan. Over zijn transitie schreef hij in 2014 het boek ‘Aan de achterkant was alles in orde” dat vorig jaar opnieuw verscheen. Verder is hij ook medeoprichter van T-jong en is hij Rainbowambassadeur. Welkom Samuel Dali de schepper.



