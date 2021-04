Vanaf 18 tot 22 mei gaat er in Rotterdam met een jaartje vertraging de 65ste editie door van het Eurosongfestival. Belgie was er van in het begin maar kon nog maar één keer winnen. Hoe kijken de Belgische deelnemers terug op hun deelname? Dat is het uitgangspunt voor het boek dat Jasper Van Biesen samen met Jonathan Hendrickx schreef. Meer als genoeg redenen dus om hem douze points te geven.

