Gaylive Podcast#13: Wim Peumans

Wim Peumans behaalde een doctoraat in antropologie aan de KU Leuven en was verbonden aan de universiteiten van Kent en Witwatersrand. Hij publiceerde ook twee bekroonde academische boeken over seksualiteit, migratie en religie en ontving de Marguerite Lefevreprijs voor Genderstudies en de Honorable Mention van de Association for Middle East Women’s Studies Book Award. Verder schreef hij ook nog de biografie van zijn vader Jan Peumans neer in “Een zachte anarchist”. Afgelopen maand bracht hij het boek Habibi, het lief en leed van LGBT-moslims uit waarin hij tien LGBT’s met een islamitische achtergrond portretteerde.



