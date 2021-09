LGBTQIA+ monumenten in de 'Roze Driehoek' van Zurenborg

Op 12 september 2021 is het Open Monumentendag. De 33ste editie staat helemaal in het teken van inclusie.Honderden monumenten openen dan hun deuren. In Antwerpen kun je alvast even een kijkje gaan nemen in de Roze Driehoek in Zurenborg: Kartonnen Dozen, Het Roze Huis en café Den Draak.

Het volledige programma van Open Monumentendag vind je op www.openmonumentendag.be. Alle activiteiten zijn gratis. Wegens COVID19 moet je op de meeste locaties wel vooraf een plaatsje reserveren.