Ernst Meulenberg (hij/hem) werkte als bellboy, model en disc-jockey in de jaren 70 en 80. Daarna werd hij portier van het Prinsengrachtziekenhuis. Nu is hij met pensioen. Een gesprek over de vrije liefde, het AIDS-tijdperk, over het boek dat hij er in zijn vrije tijd over schreef en over waarom er nooit een echte relatie kwam…