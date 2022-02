Marischka Verbeek (zij/haar) jubileert als bevlogen eigenaar van algemene boekwinkel Savannah Bay, gespecialiseerd in o.a. genderstudies en LHBTQIA+. Over zichzelf zegt ze: ‘Ik ben niet allochtoon, maar ook niet autochtoon, niet wit, maar ook niet zwart, niet homo, maar ook niet homo.’ Een gesprek met, eindelijk, aan het eind, die vraag: ‘Wat gloeit er het meest in jouw leven?’