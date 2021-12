Jens Geerts (zij/haar) is presentatrice van Out TV, bekende Vlaamse, deskundige op het gebied van het Eurovisie Songfestival en verdedigster van LHBTQIA+-rechten. Een gesprek over haar tweede coming out als transvrouw en (nog) niet in transitie gaan, over haar ‘giftige geschenk’ en over wat Assepoester haar leerde.