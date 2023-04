Touristico Gaylive Podcast #12:Europarty/10 jaar Lola McQueen/ Jens Geerts /Europarty

Deze maand hebben we weer een tot de rand gevulde aflevering van de Touristico Gaylive podcast.

Zo hebben we het met Chris over de Europarty, schatten we de kansen van Gustaph in op het komende Eurovisie Songfestival met Jens Geerts, en vieren we de tiende verjaardag van Lola MacQueen. Ook hebben we het over vrome fetisj kunst met de kinky glas in lood ramen van Sanderjan en bespreken we de nieuwste Cruise & Style.

Deze aflevering komt tot stand met de steun van⁠ Jeffrey's Antwerpen⁠.

