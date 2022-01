Xillan Macrooy (hij/hem) is singer-songwriter. Hij groeide op in Suriname, verhuisde in 2016 naar Nederland, stond met tweelingbroer Jeangu op het Eurovisie Songfestival en brengt nu prachtige songs uit die o.a. gaan over queer en zwart zijn. Een gesprek over een ‘sensitive boy’ zijn, over al dan niet voldoen aan de normen en over de liefdesliedjes die er nog aankomen.