Michiel Hooykaas (hij/hem) is bioloog, gaf les in biodiversiteit en doet promotieonderzoek naar onze diersoortenkennis. Daarnaast zijn hij en zijn man papa’s van twee zoontjes. Een gesprek over welke dieren je in Artis laat zien tijdens een eerste date, over vaderschap en nog veel meer. Plus: een voorstel aan RuPaul én een verrassing op het eind.