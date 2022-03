Bonusaflevering: Marijke, Querijn & Thomas

Als bonus bij seizoen 1 spreken we met drie jongeren uit het boek Gloei. Marijke (zij/haar) groeide als lesbisch meisje op in een streng christelijke omgeving, Thomas (hij/hem) is een trans masculiene persoon, die eerder openhartig vertelde over de tijd dat de wereld hem niet kende als de jongen die hij is, Querijn (hij/hem) is als professioneel paralympisch zwemmer open over zijn biseksualiteit. We praten over de grootste veranderingen in hun persoonlijk leven van de laatste jaren en over een aantal algemene zaken die de LHBTQIA+-gemeenschap aangaan. En over hondje Pico, natuurlijk.