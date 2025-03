Videoclip: Red Sebastian - Strobe Lights

Dit is hem dan! De videoclip die hoort bij Strobe Lights, het nummer waarmee Red Sebastian naar het Eurovisie Songfestival trekt. De videoclip van Strobe lights combineert surrealisme, energieke visuals en opvallende cinematografie om een filmische koortsdroom te creëren. De video is een trip door een steeds veranderende wereld waarin realiteit en illusie vervagen. Centraal in de video staat Red Sebastian, die een lift instapt en onbewust aan een hallucinerende reis begint door alternatieve realiteiten.

Op elke verdieping ontdekt hij een nieuwe, opwindende wereld. Zijn mysterieuze alter ego ‘Rave Sebastian’ is zowel een gids als uitdager. Hij trekt Red Sebastian steeds dieper in de onbekende werelden. Met elke stop stijgt de spanning en wordt de sfeer intenser. Tot Red Sebastian niet langer een passagier in de lift is, maar zelf deel wordt van de waanzin.