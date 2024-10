Sebastian trailer

Max is een jonge schrijver die koste wat het kost gepubliceerd wil worden. Hij maakt een profiel aan op "Dreamy Guys" en onder de schuilnaam Sebastian gaat hij aan de slag als sekswerker. Het zijn echter de demonen van Max die het verhaal van Sebastian vooruit stuwen: zijn drang om erkenning en de schaamte om zijn homoseksualiteit duwen hem in de armen van steeds meer mannen. De giftige combinatie leidt tot roekeloze keuzes, waardoor Max in een negatieve spiraal belandt en professionele kansen links laat liggen. Net zoals zijn hoofdpersonage kiest Finse filmmaker Mikko Mäkelä, wiens vorige langspeelfilm A Moment in the Reeds succes kende op het (queer) festivalcircuit in 2017, echter nadrukkelijk voor licht aan het einde van de tunnel – een verdienstelijke keuze die, met het oog op de gebruikelijke representatie van sekswerk in film, als een welgekomen verzetsdaad voelt.