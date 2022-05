TRINXX - Dare To Be Different (Official Videoclip)

Al 5 jaar roept het trio tijdens hun dansoptredens op om 100% jezelf te zijn, en onder dat motto toeren ze door gans Europa, hebben ze meer dan 750.000 volgers op TIKTOK, en waren ze al eerder te zien in finales van talentenjachten zoals Belgium’s Got Talent en Hollands Got Talent.

Nu vonden TRINXX-dansers Raf, Bert en Dylan het tijd om naast het dansen op high heels, ook écht hun stem te laten horen en dit vertaalt zich in een eigen single ‘Dare To Be Different’.

De sound is pop en heeft een clubby-vibe geïnspireerd op nummers van onder anderen LGBTQI+ iconen zoals RuPaul. Het is een enorm dansbaar song. Een feest om te vieren wie je bent.

Een duidelijke boodschap en tekst hoort uiteraard bij de titel van het nummer. Weg met hokjes denken, weg met de maatschappij die bepaald waar je aan moet voldoen en wat ‘normaal’ is. Dit doet TRINXX onder anderen door extravagante kledij en make-up te dragen en door op hoge hakken te dansen in een daarbij horende kleurrijke, verfrissende videoclip.