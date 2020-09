Tom Goss - Amsterdam (feat Nakia)

Tom Goss heeft zijn nieuwst single en video, geregisseerd door Michael Serrato uitgebracht. Voor de inspiratie en de nieuwe clip trok Tom Goss naar Amsterdam. Zijn inspiratie haalde hij uit een seksuele ontmoeting in een douchecel.”

“Het begon in de douche. We waren aan het kussen en hielden elkaar stevig vast terwijl het water over ons heen stroomde. Ik had dit overweldigende gevoel van vrede en aanvaarding van wie ik ben. Het voelde alsof in op een heel nieuwe manier gedoopt werd. Nooit in mijn leven voelde een ogenblik zo spiritueel, puur en overweldigend goed.”

Zijn co-star in de clip, George Epremian, vond Tom Goss via de hook-up app Growlr.

“Growlr is een mooie manier geweest om te connecteren met de bear-community over de hele wereld. We kregen verschillende antwoorden op de oproep maar George en zijn look waren perfect voor de rol. Ook had hij acteerervaring zodat het voor ons heel comfortabel was om hem te casten nog voor we elkaar ontmoet hadden.