Lil Nas X feat. Jack Harlow - INDUSTRY BABY (Official Video)

In zijn nieuwste videoclip voor “Industry Baby” zorgt de Amerikaanse rapper Lil Nas X opnieuw voor de nodige controversie door naakt te dansen in een doucheruimte van een Amerikaanse gevangenis. “Industry Baby” is reeds de derde single die Lil Nas X uitbrengt na “Monterro (Call Me By Your Name)” en “Sun Goes Down”. In de videoclip komt Lil Nas X in de gevangenis terecht na een rechtszaak na zijn Nike “Satan” saga. In een proloog voor de videoclip (zie video onderaan) is het al snel duidelijk dat hij veroordeeld wordt omdat hij homo is. Na drie maanden heeft Lil Nas X de gevangenen reeds letterlijk in zijn zak en plant hij een uitbraak. Ook Arrow-acteur Colton Hayes kreeg een kleine rol in de video als bewaker die de clip voor “Monterro (Call me by your name) bekijkt op zijn telefoon.