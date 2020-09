MAN ON MAN - Baby, You're My Everything

Er is niets virtueel aan de samenwerking van Faith No More’s Roddy Bottum en Joey Holma. Niet alleen zijn de twee mannen partners maar dankzij de coronacrisis, en de daarop volgende lockdown, zijn ze samen muziek beginnen te maken als het duo Man On Man. Na hun eerste single Daddy trekken ze nu naar buiten in de videoclip voor hun tweede nummer 'Baby you`re my everything' over liefde tussen twee mannen in quarantaine.