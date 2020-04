Todrick Hall, Troye Sivan, Cyndi Lauper, en andere artiesten geven benefiet voor New Yorkse LGBTQ-hp

Op 24 april 2020 hebben verschillende artiesten een livestream benefietconcert georganiseerd voor de LGBTQ-horeca in New York die door de COVID-19 crisis getroffen werd. Ondermeer Cyndi Lauper, Troye Sivan, Todrick Hall, Kim Petras, Rufus Wainwright, Allie X, Alan Cumming, Betty Who, Greyson Chance, John Cameron Mitchell, Kristin Chenoweth, Pabllo Vittar, en andere artiesten traden op voor het Stonewall Gives Back initiatief. De opbrengst van het concert wordt in een fonds gestopt waarop de getroffen horecazaken een beroep kunnen doen.