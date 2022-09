The Inspection, trailer

In ’The Inspection’ speelt acteur Jeremy Pope, die we nog kennen uit ‘One Night In Miami’ en ‘Pose’, een omwille van zijn homoseksualiteit door zijn familie verstoten jongeman die een carrière bij de Amerikaanse marine ambieert. Om dat te bereiken moet hij aan een bootcamp deelnemen. Maar al snel krijgt hij te maken met allerlei vooroordelen maar ontdekt hij ook een kameraadschap binnen zijn groep en zijn leven voorgoed zal veranderen.