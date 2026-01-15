TGLPDCST#41: The Road to Beyond Darklands

Nog een kleine twee maanden en dan overspoelen duizenden fetisj-liefhebbers de Waagnatie in Antwerpen opnieuw voor Beyond Darklands. In deze aflevering lichten we alvast met Johan Vancauwenbergh een tipje op van de nieuwigheden die er dit jaar te zien en te beleven zullen zijn.

Deze aflevering van de TGLPDCST komt tot stand dankzij de steun van café Cock en Jeffreys allebei in Antwerpen.

