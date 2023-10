TGLPDCST #18: Mister Gay Europe Tim Kusters en 30 jaar Hessenhuis

De nieuwe mister Gay Europe Tim Kusters komt in deze aflevering langs om ons bij te praten over zijn nieuwe titel en zijn plannen voor het komende jaar. Ook vieren we de dertigste verjaardag van het Hessenhuis, en blikken we met Georgy al vooruit naar het Queer Arts Festival van Leuven en met Mark naar de kerstmarkten in Duitsland.

⁠Vergeet ook niet te stemmen voor onze tweede TGLPDCST-awards. ⁠

Showlinks:

Mister Gay Europe Tim Kusters: ⁠website⁠ & ⁠Instagram⁠

⁠Queer Arts Festival Leuven⁠

⁠Holebi-filmfestival⁠

⁠Viva LGBTQ-cruise⁠

⁠Hessenhuis Antwerpen⁠

Kerstmarkten Duitsland: ⁠Heavenue Keulen⁠ / ⁠Pink Christmas Munchen⁠ /⁠ WinterPride Hamburg⁠

⁠Gaybars.eu