Mister Gay Belgium-organisator Bram Bierkens en Mister Gay Europe Tim Küsters praten ons deze maand helemaal bij over hoe het er aan toe gaat bij de twee verkiezingen. Tim kijkt ook even terug over zijn regeerperiode en Bram kijkt alvast uit naar de finale van Mister Gay Europe die hij mee-organiseert tijdens Amsterdam Pride.

Deze aflevering komt tot stand dankzij Twilight Café in Antwerpen.

Shownotes:

⁠Mister Gay Belgium⁠

⁠Mister Gay Europe 2025⁠

⁠⁠Cruise and Style