Teaches of Peaches - Official Trailer

In 2000 wordt de Canadese, in Berlijn residerende muzikant Peaches een cultheldin dankzij haar plaat The Teaches of Peaches. Haar KNT-teksten ("Fuck the Pain Away", "Suck and Let Go") worden begeleid door een aanstekelijke mix van new wave, hiphop en elektronoise. In 2022 gaat ze op tournee om met enige vertraging - je mag één keer raden waarom - de twintigste verjaardag van The Teaches of Peaches te vieren. Van bij de voorbereiding tot de uiteindelijke concerten hebben de regisseurs Philipp Fussenegger and Judy Landkammer de camera in de aanslag. Die verhaallijn verknippen ze met het hoe The Teaches of Peaches tot stand is gekomen. Chilly Gonzales en Feist zijn slechts enkele van de vrienden die terugkijken. Het regisseursduo heeft ook heerlijk archiefmateriaal opgediept. Een documentaire die door zowel vorm als inhoud perfect de feministische punkmentaliteit van Peaches capteert.