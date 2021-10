Softie (Petite Nature) Trailer

De tienjarige Johnny (Aliocha Reinert) heeft dan wel een engelachtige snoet, zijn levensomstandigheden zijn allesbehalve hemels. Zijn vader heeft hij amper gekend. Nu woont hij in een vervallen flatgebouw in het noordoosten van Frankrijk, samen met zijn jonge, alleenstaande moeder, die van de ene dronken onenightstand in de andere tuimelt, en zijn oudere broer en jongere zus. De komst van een vriendelijke nieuwe schoolleraar (Antoine Reinartz) die rotsvast in Johnny gelooft, opent nieuwe perspectieven. Terwijl Johnny zijn emoties en seksualiteit verkent, bloeit er tussen de twee een leerling-mentorband die steeds persoonlijker wordt. Kan Johnny zich loswrikken uit zijn problematische milieu? De tweede langspeelfilm van Samuel Theis, na het met de Camera d’or bekroonde Party Girl (2014), is niet alleen een ontdekkingstocht, maar ook een onstuimige momentopname van een tiener op een kruispunt.