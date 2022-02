Newsbit: Genk onthult regenboogbanken

In het Molenvijverpark in Genk zijn vrijdagmiddag twee regenboogbanken onthuld. Het is het tweede teken, na de onthulling van het regenboogzebrapad in 2018, dat LGBT+’s welkom zijn in Genk.



