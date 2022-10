Nelly & Nadine - Documentary Trailer

In 2007 zag regisseur Magnus Gertten archiefbeelden uit 1945 waarop overlevenden te zien waren die vanuit Duitse concentratiekampen aankwamen in het Zweedse Malmö. Eén van hen was Nadine Hwang. Zo stootte hij op het onwaarschijnlijke liefdesverhaal van Nelly en Nadine die elkaar op kerstavond 1944 ontmoetten in het concentratiekamp van Ravensbrück. In de laatste maanden van de oorlog raakten ze gescheiden, maar ze vonden elkaar terug en besloten om hun leven met elkaar te delen, al hielden ze hun liefdesrelatie geheim voor familie en vrienden. De kleindochter van Nelly duikt in de persoonlijke archieven van haar grootmoeder en onthult het onwaarschijnlijke levensverhaal van Nelly en Nadine.



Een film van Magnus Gertten • 2022 • België, Noorwegen, Zweden • 92 min.