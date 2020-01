El Principe TRAILER

Met een kaaklijn om je aan te snijden en een chocoladebruine krullebol is Jaime beslist geen lelijke jongeman. Maar wanneer hij zijn beste vriend de keel oversnijdt in een passionele opwelling, wordt de wereld voor eeuwig beroofd van zijn schoonheid en vliegt hij achter de tralies. In die hypermannelijke en vaak toxische omgeving ontdekt hij echter iets over zichzelf dat hij als vrij man in het Chili van de jaren 70 nooit de kans kreeg om te ontdekken: hij is homoseksueel.

Als “El Príncipe” vindt Jaime zichzelf heruit en hoeft hij zijn aantrekking tot mannen niet langer te verbergen. Bescherming en geborgenheid vindt hij bovendien bij de oudere en gerespecteerde medegevangene “El Potro”.