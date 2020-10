Ammonite Trailer

Ammonite is een historisch kostuumdrama van regisseur Francis Lee met Kate Winslet en Saoirse Ronan. Ammonite is de rauwe en tedere opvolger van de bejubelde gayromance God's Own Country van Franciscus Lee. De film speelt zich af in het 19de-eeuwse Engeland. Paleontologe Mary Anning (Kate Winslet) slijt haar dagen langs de kust van Dorset, op zoek naar fossielen van uitgestorven zeedieren. Een vrouw die zo'n job uitoefent, wordt in het begin van de 19de eeuw niet serieus genomen. En dus ploetert de eenzame Mary eigenhandig verder, zelfs wanneer mannen misbruik maken van haar werk en zelf de eer opstrijken. Tot een van die mannen zijn melancholische vrouw Charlotte meebrengt, haar vervolgens achterlaat en er tussen beide dames eerst iets dierlijks maar daarna ook teders en intiems begint te bloeien. Lee evoceert hun fysieke passie zonder een greintje preutsheid. De sterke vertolkingen, mistige natuurfotografie en rauwe portrettering van verlangen doen Ammonite ver boven de gemiddelde glossy kostuumfilm uitstijgen.

Director: Francis Lee

Country: UK, Australia, USA

Year: 2020