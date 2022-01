Caro Ilias de Feijter (hen/hun/die/diens) is theatermaker, kunstenaar en educator, onder andere bekend van de YouTubeserie Zonder Borsten waarin hen een vrolijk, persoonlijk onderzoek doet naar het openlijk non-binair zijn. Een gesprek over een dik prinsesje, over een vieze man spelen, over de eigenzinnigheid van een lichaam en nog veel meer.