Corona-Update: The Prides

Het coronavirus houdt ook lelijk huis in de verschillende Pride’s in binnen en buitenland. Normaal gezien wordt in mei het startschot gegeven voor het Pride seizoen maar dat zit er door het Covic-19 virus er dit jaar niet in. Wereldwijd zijn er reeds meer dan 300 Pride festivals en optochten volledig afgelast of uitgesteld.



In België is beslist dat grote evenementen in ons land verboden zijn tot 31 augustus. Dat betekent dus dat ook bij ons de drie Pride’s, en andere lgbtq-gerelateerde evenementen of afgelast worden of uitgesteld worden. We zetten alles even op een rijtje.