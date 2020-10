Zijn homo's verantwoordelijk voor corona?

Over homovervolging, het middeleeuwse Brugge en minderheden als zondebok



Viel je 500 jaar geleden op hetzelfde geslacht? Dan moest je heel voorzichtig zijn. De middeleeuwse samenleving was immers niet mals voor homoseksuelen. Gelukkig is die tijd voorbij en zijn we nu allemaal supertolerant. Of toch niet? Genderhistoricus Jonas Roelens (UGent) neemt je mee naar het Brugge van weleer en trekt enkele interessante parallellen met nu.