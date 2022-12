Newsbit: Ook homohuwelijk op komst in Nederlandse overzeese gebieden

Het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is van mening dat koppels van hetzelfde geslacht moeten kunnen trouwen.

Die uitspraak komt er nadat er twee zaken waren aangespannen, ondermeer door de mensenrechtenorganisatie Human Human Rights Caribbean in naam van een lesbisch koppel dat wilde trouwen.



