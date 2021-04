Tahinni (Nederlandse ondertitels)

In de kortfilm 'Tahinni' zoekt een Syrische jongen met homoseksuele gevoelens zijn weg in Antwerpen. De kortfilm werd gemaakt door Camille Ghekiere in 2020 toen ze aan haar laatste jaar bezig was aan het RITCS. "Ik hoopte dat door het proces hiervan subtiel en poëtisch te verbeelden, mensen op een andere manier zouden kunnen kijken naar deze problematiek."

Met haar kortfilm wil Camille meewerken aan de sensibilisering rond dit onderwerp.

Watch this short with English subtitels here.