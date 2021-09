De jonge Benedetta leidt een godsvruchtig leven in het klooster van Pescia. Wanneer ze beweert dat ze Jezus kan zien en zich bovendien laat verleiden door een novice, staat de kloostergemeenschap in rep en roer. Zijn haar visioenen echt of houdt Benedetta iedereen voor de gek? Terwijl buiten de kloostermuren de pest genadeloos toeslaat, bereikt het machtsspel tussen haar voor - en tegenstanders ongekende hoogtes...