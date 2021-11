When Harry met Santa

In de reclame volgen we Harry die op een kerstavond de Kerstman betrapt. Het blijkt liefde op het eerste zicht te zijn tussen de twee mannen. Helaas is het maar een vluchtige ontmoeting maar voor Harry is het iets waar hij ieder jaar opnieuw naar uitkijkt. Ieder jaar dat volgt blijft hij wachten op de kerstman om zijn ideale kerstavond te vieren. Als hij op een kerstavond pakjes via de Noorse post krijgt lijkt het erop dat zijn grote liefde niet meer komt totdat de kerstman voor hem verschijnt en zegt dat hij voor dit jaar hulp heeft gezocht om alle pakjes te verdelen zodat hij de hele avond bij Harry kan blijven. De reclame eindigt met de boodschap dat het Noren al vijftig jaar kunnen kiezen op wie ze verliefd worden.

In 2022 is het dan ook precies vijftig jaar geleden dat Noorwegen homoseksualiteit uit de strafwet schrapte. Ook werd in 1972 de instemmingsleeftijd voor seksuele contacten verlaagd tot zestien jaar.