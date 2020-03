FLOWJOB: Harry Van Noten is maagd.

In Flowjob praat Flo Windey openhartig en eerlijk over seks. In deze aflevering doet ze dat met centrale gast Harry Van Noten. Harry noemt zich in het nachtleven Alexander Mcqueer. Hij is niet aangetrokken tot vrouwen, maar wel tot mannen en alles in het spectrum daartussen. Harry praat in Flowjob over hoe hij op seksueel vlak heeft geëxperimenteerd, maar deelt ook waarom hij nog maagd is.



Flowjob geeft een relativerend inzicht op het seksleven van jonge mensen. Alles is bespreekbaar. We werken hiervoor samen met WAT WAT een organisatie die jongeren van 11 tot 24 jaar in hun identiteitsontwikkeling ondersteunt. Heb je vragen na deze aflevering te bekijken? Samen met WAT WAT en Sensoa hebben we de antwoorden voor je klaar. Check ze via https://watwat.be of http://sensoa.be.



