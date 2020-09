We Are The World - Kings & Queens Around The Globe

Showqueen en Miss Continental 2019 Vanessa Van Cartier trommelde enkele van haar bekende en minder bekende dragvrienden op om een eigen versie te maken van 'We are the World'. Onder hen ook enkele bekende Belgische dragqueens. Naast Vanessa Van Cartier schitteren ondermeer Joan Jullian en Lola McQueen.

Vanessa Van Cartier: "Doorheen de decennia heeft onze gemeenschap verschillende uitdagingen en obstakels moeten trotseren. We zijn zo veel keer verslagen maar we hebben een hele weg afgelegd. Iedere stap voorwaarts hebben we samen gemaak omdat we dit gevecht niet alleen aankunnen. En niemand zou dat moeten doen."

"Tijdens de verschrikkelijke COVID-19 pandemie voelden velen van ons zich verloren, geïsoleerd en alleen. Hulplijnen wereldwijd kregen tot vijftig procent meer oproepen tijdens en na de lockdown. Al deze 'onbekende vrienden' die worstelden met iets of iemand die niet bij vrienden of familie in vertrouwen terecht konden.

Aarzel niet om hulp te zoeken als je te maken hebt met discriminatie, misbruik,pesterijen, of je worsteld met je seksualiteit of gender."

Vanessa Van Cartier heeft als transgender vrouw zelf ook te maken gehad met discriminatie, misbruik en moest ook verschillende andere obstakels overwinnen die haar bijna fataal werden."Ik ben één van de gelukkigen die kan rekenen op vrienden en familie die me aanvaarden en me door de zware tijden helpen en me hielpen om de persoon te worden die ik vandaag ben. Niet veel personen hebben de steun die sommige van ons hebben En zij hebben die het hardst nodig. Als je iemand kent die met iets worstelt, laat hen weten dat je er bent voor hen. Soms is dat alles wat ze willen horen."



De volgende artiesten zijn te zien in de video:

Vanessa Van Cartier, Darcel Stevens, Envy Peru, Joan Jullian,Noah Boutilier, Sunny Dee-Lite, Dorae Saunders, Kristal Forever, Armani Tari,Tasha Long,Gloria Darling, Detox, Tabitha, Jade Summer, Naomi Smalls, Brooke Lynn Hytes, Lucia Flowers, Ludivine Valandro, Mimi Marks, Sasha Colby, Alaska, Roxxxy Andrews, Megan Schoonbrood, Patty Visconti, Alexis Gabrielle S, Lauren Colby, Dana Douglas, ShaeShae Lareese, Brittany Moore, Leia Mcqueen, John Celestus, Lola McQueen, India Brooks, Desi M Andrews, Tiky Bayo, Pattaya Hart, Andora Tetee, Fernanda Lust, Sugar Love, Abby Omg, Janey Jacké, Epiphany Get Paid, Sophia McQueen, Obesia Grandé