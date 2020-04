Quarantine Drag Queens Lip Sync "Stronger" 2020

Dragqueen Nutella Versace nodigde maar liefst twintig andere dragqueens uit om tijdens hun quarantaine mee te doen in een lip sync van Stronger (What Doesn't Kill You) van de Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson. Het resultaat is deze hilarische clip.

In deze clip zijn de volgende dragqueens te zien:

Hoax LeBeau, Lady Galore, Dusty Gersanowitz, Nutella Versace, Vita d’Or, Carry Sleehak, Magic Merlot, Loulou Banani, Vanity Love, Deedee Janssens, Ameriah Anaquway, Open 24/7, Baklavaganza, Banana Mouskouri, Amy Astoria, Victoria Vyper, Angelique uit Badhoevedorp, Celine Dijon, Hairy Bradshaw, Maribelle Klerebezem, Miss Sheep