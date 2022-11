Trailer: Marieke - Addicted to Life

Grappig, charismatisch en met een ijzeren wil, zo kennen we de paralympische rolstoelatlete Marieke Vervoort die met haar euthanasie-aanvraag besluit zelf de controle in handen te nemen over haar pijnlijke degeneratieve ziekte. Bevrijd door de wettelijke toestemming om te sterven, bloeit de atlete in het laatste hoofdstuk van haar leven helemaal open, en wordt ze wereldkampioene. Deze film volgt de atlete in haar 3 laatste levensjaren, waarin de acceptatie van de nakende dood een viering van het leven wordt.



De documentaire Marieke - Addicted to Life zal vanaf Februari 2023 in Belgische zalen te zien zijn.