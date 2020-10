Little Girl Trailer

Petite fille volgt de kleine Sasha die al op driejarige leeftijd aan haar ouders vertelt dat ze een meisje wil zijn als ze groot is. Lifshitz, een grand monsieur du documentaire français, laat ons kennismaken met een buitengewoon gezin dat onbevooroordeeld vecht voor de aanvaarding van hun kind. De film verdiept zich niet alleen in genderdysforie, maar toont ook hoe onze maatschappij nog steeds worstelt met verdraagzaamheid en opvoedingspatronen. Met zachte hand observeert Lifshitz de zevenjarige Sacha en haar droom. In tijden waar begrip en medeleven meer dan nodig is, schetst Petite fille een portret van openheid tot een zeer complexe situatie.

De documentaire won de Grand Prix op het Filmfestival van Gent (2020)