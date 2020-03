Tom Wills - Feel The Same (ft.Spiron) Official Music Video

Tom Wills timmert al vijf jaar vanuit Manchester aan zijn muzikale weg en mocht al een keer optreden op de pride in Liverpool. Hoog tijd dus om een eerste single en videoclip uit te brengen. 'Feel the Same' is een song over hoe het voelt als je begint te daten. Het is allemaal nieuw en je weet niet of je date hetzelfde voelt als jij. De jongen waarover hij zingt is nu al vier jaar zijn vriend en is ook te zien in de clip.