Gustaph - Because Of You Official Music Video

De boodschap die Gustaph met de videoclip wil uitdragen, is ook de boodschap van het nummer zelf: dankbaar zijn voor de mensen die je steunen en in je geloven, zodat je volledig jezelf kan zijn. Dankbaar zijn voor je ‘chosen family' en openstaan voor diversiteit.Gustaph: “Because of you is een ode aan de queer gemeenschap en het idee van een zelfgekozen familie die elkaar ondersteunt, draagt en hoger tilt. Het nummer heeft duidelijke nineties house referenties en is een liefdesbrief aan de vrijheid: vrijheid van expressie en vrijheid om altijd jezelf te kunnen zijn. Deze elementen wilden we ook verwerken in de videoclip."