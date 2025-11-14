TGLPDCST#39: Queer Walks, Erwin Olaf,Boots en Duitse kerstmarkten

92 Bekeken

  • Bedankt! Deel het met je vrienden!

    Je vind deze video niet leuk. Bedankt voor je feedback!

MarcDirix
Gepublisheerd

Halloween is voorbij dus dat betekent dat we ons opmaken voor de eindejaarsperiode. Daarom gaan we op uitstap met de Queer Walks van Linx+ en gaan we een gluhwein drinken op een van de vele Duitse kerstmarkten. Verder bespreken we ook nog de nieuwe Netflix-serie Boots en hebben we het met Charl Landvreugd over de nieuwe tentoonstelling over fotograaf Erwin Olaf in Amsterdam.

Deze aflevering komt tot stand dankzij Twilight en Jeffrey Café in Antwerpen. 

Shownotes:

Linx+ Queerwalks

Erwin Olaf tentoonstelling in Amsterdam

Duitse Kerstmarkten

 

Categorie
Gaylive Podcasts TouristicoGaylive Podcast Podcasts & Vlogs
Tags
TGLPDCST, Erwin Olaf, Boots, Links+, Queer Walks, Charl Landvreugd, Kerstmarkten
Reacties zijn uitgeschakeld.

Up Next