TGLPDCST#39: Queer Walks, Erwin Olaf,Boots en Duitse kerstmarkten

Halloween is voorbij dus dat betekent dat we ons opmaken voor de eindejaarsperiode. Daarom gaan we op uitstap met de Queer Walks van Linx+ en gaan we een gluhwein drinken op een van de vele Duitse kerstmarkten. Verder bespreken we ook nog de nieuwe Netflix-serie Boots en hebben we het met Charl Landvreugd over de nieuwe tentoonstelling over fotograaf Erwin Olaf in Amsterdam.

Deze aflevering komt tot stand dankzij Twilight en Jeffrey Café in Antwerpen.

Shownotes:

⁠Linx+ Queerwalks⁠

⁠Erwin Olaf tentoonstelling in Amsterdam⁠

⁠Duitse Kerstmarkten⁠