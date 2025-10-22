Trailer Boots

Boots is geïnspireerd op de memoires The Pink Marine van voormalig marinier Greg Cope White maar speelt zich niet af in de jaren zeventig zoals dat in het boek het geval is maar aan het begin van de jaren 90.

Cameron, een homoseksuele tiener die al jarenlang op school gepest wordt, schrijft zich samen met zijn beste heterovriend Ray in voor het bootcamp van de Mariniers. Al snel komt hij in het opleidingskamp terecht waar homofobie en rascistische opmerkingen dagelijkse kost zijn. Daarbovenop komt nog eens dat hij voor iedereen, behalve Ray die zijn geheim kent, verborgen moet houden dat hij homo is. Dat conflict wordt in de serie weergegeven doormiddel van gesprekken die hij met een grapperige en flamboyantere versie van zichzelf heeft. In het opleidingscentrum komt hij onder leiding te staan van drilinstructeur Wilkinson die zijn homoseksualiteit ook verbergt en waartegen een onderzoek loopt omdat hij een relatie met een mannelijke officier zou gehad hebben. Maar omdat hij zijn hele identiteit is opgebouwd rond het feit dat hij een Marinier is en niet zonder het leger kan wil hij voorkomen dat dit ook het lot wordt van Cameron.