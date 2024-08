TGLPDCST#27: Lelies, Tejo en Peter Platel

Deze maand bekomen we van de Canal Pride in Amsterdam en de Antwerp Pride. We gaan cultuur opsnuiven in deze aflevering en gaan langs bij Thomas Galeries in Antwerpen waar we Ella en Ingrid van TheJo tegen het lijf liepen. Ook springen we even binnen bij de nieuwe tentoonstelling van Peter Platerin Gallerij Grote Markt 10 (Antwerpen) en hebben we het met Niels Devalk over de nieuwe voorstelling van Lelies in het Fakkeltheater.

Deze aflevering komt tot stand dankzij de medewerking van Jeffrey's Antwerpen en Twilight Cafe Antwerpen.

Showlinks:

-⁠Lelies in Het Fakkeltheater⁠

-⁠Thomas Gallery⁠

-⁠Peter Platel in Gallerij Grote Markt 10⁠

⁠-Opvanghuizen Thejo (Therapie voor jongeren)⁠

