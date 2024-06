TGLPDCST#25:Holland America Line/Lytvynov Dima​/London Fetish Week

Welkom bij een gloednieuwe aflevering van TGLPDCST. In deze aflevering blikken we even terug naar de verkiezingsuitslag en ons bezoek aan het cruiseschip Rotterdam van Holland America Line.

Ook spraken we met Mister Gay Belgium finalist Lytvynov Dima​ over de situatie van LGBTQ-personen in Oekraïne

en blikken we met Antoine al even vooruit naar de Fetish Week in Londen.

Deze aflevering komt tot stand dankzij de medewerking van Jeffrey's Antwerpen en Twilight Cafe Antwerpen.

Showlinks:

⁠⁠Mister Gay Belgium⁠⁠

⁠⁠Holland America Cruises⁠

⁠LGBTQ cruises bij Celebrity Cruises⁠

⁠Fetish Week London⁠

-Linktree Touristico Gaylive Podcast:⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://linktr.ee/TGLPDCST⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

-Nieuw: Touristico Gaylive Podcast Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/TGLPDCST/