Een blij weerzien tussen Tim en Max: we hebben het over mei, de gayste maand van het jaar, want in welke andere maand komen Eurovision, Beyoncé en Pride samen? Maar er wordt ook een cliché getackeld: de eenzame queer. Is de queer gemeenschap vatbaarder voor eenzaamheid? En waarom? We hebben het erover met schrijver Fleur Pierets, de vrouw achter 'Julian' en 'Heerlijk monster'.